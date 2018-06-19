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Киберполиция разоблачила хакера во взломе аккаунтов пользователей соцсетей

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 22:36
Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)
Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)

Он также распространял вредоносное программное обеспечение для мобильных телефонов

Киберполиция разоблачила хакера во взломе аккаунтов пользователей социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Он также распространял вредоносное программное обеспечение для мобильных телефонов, которое предоставляло доступ злоумышленнику к частной информации владельца гаджета.

"Полицейские установили, что житель Львовской области, обладая необходимыми навыками в сфере программирования, создал Интернет сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На этом сайте злоумышленник предлагал свои услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и т. п. Все переписки между ним и клиентами происходили посредством закрытой группы, которую администрировал злоумышленник в этой же социальной сети", - сообщают в Нацполиции.

Злоумышленник давал клиентам ссылки на фишинговую страницу, получал их пароли и блокировал доступ к страницам, меняя пароль. Впоследствии он продавал владельцам страниц новые пароли.

 

Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)

Сейчас ему уже объявлено о подозрении в совершении более двух десятков преступлений. Дело направлено в суд.

Напомним, 21 мая руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк сообщил, что киберполиция раскрыла 80% преступлений, совершенных хакерами.

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Теги публикации: соцсети, хакеры, сайт, взлом  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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