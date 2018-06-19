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Інтерв'ю

Кіберполіція викрила хакера у зламі облікових записів користувачів соцмереж

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 22:36
Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)
Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)

Він також розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів

Кіберполіція викрила хакера у зламі облікових записів користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Він також розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів, яке надавало доступ зловмиснику до приватної інформації власника гаджету. 

"Поліцейські встановили, що житель Львівської області, володіючи необхідними навичками у сфері програмування, створив Інтернет сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На цьому сайті зловмисник пропонував свої послуги щодо зламу облікових записів, електронних скриньок тощо. Усі листування між ним та клієнтами відбувалося за допомогою закритої спільноти, яку адміністрував зловмисник у цій же соціальній мережі", - повідомляють у Нацполіції.

Зловмисник давав клієнтам посилання на фішингову сторінку, отримував їхні паролі та блокував доступ до сторінок, змінюючи пароль. Згодом він продавав власникам сторінок нові паролі.

 

Фото: сайт хакера (npu.gov.ua)

Наразі йому вже оголошено про підозру у вчиненні більше двох десятків злочинів. Справу скеровано до суду

Нагадаємо, 21 травня керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк повідомив, що кіберполіція розкрила 80% злочинів, скоєних хакерами.

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Теги публікації: соцсети, хакери, сайт, взлом  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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