ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кіберполіція викрила банду хакерів, яка викрала у бізнесменів мільйони гривень

Новость на русском → Київська область, Вівторок 16 березня 2021 10:05
Кіберполіція викрила банду хакерів, яка викрала у бізнесменів мільйони гривень Фото: затримання хакерів (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ викрили угрупування, яке розсилало шкідливе програмне забезпечення на електронні адреси підприємців. Таким чином, зловмисники викрали у них більш як 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Після цього зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на свої рахунки.

"За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків", - повідомили у відомстві.

Також правоохоронці провели 8 обшуків на території Києва та Київської області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Києві транснаціональну хакерську групу, яка вчиняла кібератаки на європейські та американські компанії. Спецоперацію по затриманню хакерів проводили у співробітництві зі спецслужбами США та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство хакери
NEWS
Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки
Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"