Кіберполіція викрила банду хакерів, яка викрала у бізнесменів мільйони гривень

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ викрили угрупування, яке розсилало шкідливе програмне забезпечення на електронні адреси підприємців. Таким чином, зловмисники викрали у них більш як 5 млн гривень.

"Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Після цього зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на свої рахунки.

"За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків", - повідомили у відомстві.

Також правоохоронці провели 8 обшуків на території Києва та Київської області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.