Кіберполіція попередила про нову схему шахраїв: пропонують 1000 гривень на покупки

Шахраї вигадали нову схему для обману українців. Цього разу вони пропонують "подарунок" на карту в розмірі 1000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, зловмисники через соцмережі розповсюджують фейкові повідомлення про можливість отримати 1000 гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів.
Мета шахраїв - збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.
Як вберегти себе:
Раніше ми писали про те, що Сергій Притула звернувся до українців із попередженням про шахраїв.
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