"Киберпартизаны" взломали сайт академии МВД Беларуси

Неизвестные взломали сайт академии МВД и разместили там сообщение от "киберпартизан Беларуси". Также на странице хакеры оставили ссылку, которая вела на некий файл.
Об этом сообщает TUT.BY.
Они переименовали сайт в "Типа академия МВД" и разместили на странице изображение, сопроводив его подписью "с любовью, Белорусские киберпартизаны".
Скриншот с сайта академии МВД
Примерно в восемь вечера сайт перестал открываться. Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен. Впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.
Напомним, 3 сентября сайт МВД Беларуси подвергся кибератаке, неизвестные хакеры объявили в розыск президента страны Александра Лукашенко.
Также на сайте появилась информация об объявлении в розыск главы МВД Беларуси Юрия Караева.
После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы "сохранить все размещенные на нем материалы".