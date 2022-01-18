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Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности

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Киев, Вторник 18 января 2022 22:30
Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности Фото: Госспецсвязь опубликовала новые подробности кибератаки на Украину (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Расследование кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла 14 января, продолжается. Государственная служба специальной связи опубликовала новые подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.

Напомним, в ночь на 14 января более 70 государственных сайтов и ресурсов перестали работать из-за кибератаки.

Отметим, спустя три дня почти все атакованные сайты возобновили работу, однако на них продолжались DDOS-атаки.

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Госспецсвязи Кибератака
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