Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности
Расследование кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла 14 января, продолжается. Государственная служба специальной связи опубликовала новые подробности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.
Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.
Напомним, в ночь на 14 января более 70 государственных сайтов и ресурсов перестали работать из-за кибератаки.
Отметим, спустя три дня почти все атакованные сайты возобновили работу, однако на них продолжались DDOS-атаки.