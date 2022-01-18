Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи .

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.