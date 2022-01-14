Кибератака на Украину. Решается вопрос об открытии дела

Сегодня ночью хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины. Решается вопрос об открытии дела.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киберполиции Украины.
Сейчас правоохранители собирают цифровые доказательства и устанавливают причастных к совершению кибератак.
"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, под кибератаку попали следующие сайты:
По информации Госспецсвязи, в результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло. Сейчас идет расследование инцидента.