Російські хакери намагалися використати штучний інтелект Claude від компанії Anthropic для проведення кібератак проти українського уряду, військових та дипломатичних структур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Компанія Anthropic оприлюднила звіт Threat Intelligence, у якому задокументувала зловживання своїми технологіями штучного інтелекту за останні вісім місяців.
За даними розробників, зловмисники активніше використовують ШІ для організації кібератак, залишаючи людям лише функцію наглядачів.
Підтримувана державою-агресоркою хакерська група використовувала моделі Claude майже на кожному етапі своїх операцій. Вони проводили фішингові розсилки, перехоплювали дані Wi-Fi у готелях та отримували доступ до облікових записів у WhatsApp.
Усі ці атаки спрямовувалися проти посадовців урядового, військового та дипломатичного секторів України.
Використовуючи можливості ШІ, зловмисники створили систему, яка автоматично виявляла блокування шкідливого коду антивірусами та переписувала його доти, доки він не ставав "невидимим" для засобів захисту.
Аналітики зазначають, що тактика цієї групи відповідає діяльності російського угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують із Службою зовнішньої розвідки РФ.
Крім кібератак на Україну, компанія виявила й інші загрози:
Усі виявлені акаунти зловмисників було заблоковано, а отримані дані використано для посилення захисту продуктів Anthropic.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські хакери використовують технологічні уразливості для атак на українські структури.
Нещодавно кіберзлочинці з РФ знайшли спосіб "засліпити" захист штучного інтелекту під час атак на українські організації.
Техніка під назвою GuardBreaker змушувала мовні моделі відмовлятися від перевірки файлів, через що російські хакери "ламали" ШІ-захист і залишали шкідливе програмне забезпечення непоміченим під час атак на енергетику та транспорт.
Крім того, фахівці Google Threat Intelligence Group виявили шпигунський .NET-бекдор STOCKSTAY.
За допомогою цієї програми російські хакери атаковували урядові структури та військові відомства України, а також європейські дипломатичні установи, маскуючи вірус під легітимні утиліти.