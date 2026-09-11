Для кібератак на Україну росіяни намагалися використати Claude, - Anthropic

Компанія Anthropic оприлюднила звіт Threat Intelligence, у якому задокументувала зловживання своїми технологіями штучного інтелекту за останні вісім місяців.

За даними розробників, зловмисники активніше використовують ШІ для організації кібератак, залишаючи людям лише функцію наглядачів.

Як хакери атакували Україну

Підтримувана державою-агресоркою хакерська група використовувала моделі Claude майже на кожному етапі своїх операцій. Вони проводили фішингові розсилки, перехоплювали дані Wi-Fi у готелях та отримували доступ до облікових записів у WhatsApp.

Усі ці атаки спрямовувалися проти посадовців урядового, військового та дипломатичного секторів України.

Використовуючи можливості ШІ, зловмисники створили систему, яка автоматично виявляла блокування шкідливого коду антивірусами та переписувала його доти, доки він не ставав "невидимим" для засобів захисту.

Аналітики зазначають, що тактика цієї групи відповідає діяльності російського угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують із Службою зовнішньої розвідки РФ.

Не лише хакерство, а й зброя та витік даних

Крім кібератак на Україну, компанія виявила й інші загрози:

Розробка зброї - Користувачі з Росії, Китаю та Ємену намагалися використовувати Claude для створення програмного забезпечення для вогнепальної зброї, ракет, бойових безпілотників та систем наведення.

- Користувачі з Росії, Китаю та Ємену намагалися використовувати Claude для створення програмного забезпечення для вогнепальної зброї, ракет, бойових безпілотників та систем наведення. Спроби розробки біозброї - Фахівці заблокували кілька акаунтів, де дослідники намагалися спланувати експерименти з адаптації ссавців до пташиного грипу.

- Фахівці заблокували кілька акаунтів, де дослідники намагалися спланувати експерименти з адаптації ссавців до пташиного грипу. Атаки на китайських конкурентів - Сім китайських лабораторій (зокрема Alibaba, Moonshot та DeepSeek) здійснювали масові атаки, щоб перехопити відповіді Claude і використати їх для навчання власних моделей ШІ.

Усі виявлені акаунти зловмисників було заблоковано, а отримані дані використано для посилення захисту продуктів Anthropic.