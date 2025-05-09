Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел

Компанія Kia представила доступний кросовер під назвою Kia Carens Clavis, що розрахований на сім пасажирських місць. Порівняно з попередником, довжина кросовера зросла на 10 мм (до 4550 мм), ширина (1800 мм) та висота (1708 мм) не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як і раніше, Carens штатно має три ряди сидінь, а вибрати можна варіант на шість чи сім місць: у першому випадку на другому ряду встановлені роздільні крісла, а в другому – тримісний диван. Машини мають цифрові прилади з маленьким дисплеєм на 4,2 дюйми і 8-дюймовий сенсорний екран медіасистеми. При цьому у найпростішій комплектації замість нього взагалі стоїть заглушка.

Тільки дороге виконання може похвалитися новим салоном, який показана на презентаційних зображеннях. Топовий Kia Carens Clavis має два екрани (діагоналлю по 12,25 дюйми кожен) в єдиному блоці, компактні дефлектори вентиляції та нове кермо. Нові опції – панорамний дах і розширений комплекс електронних помічників, що включає адаптивний круїз-контроль і систему утримання в смузі. Усі версії мають по шість подушок безпеки.

Базовим для новинки став бензиновий атмосферний мотор на 1,5 л (115 к.с., 144 Нм), що поєднується тільки з шестиступінчастою "механікою", а турбодизель 1.5 CRDi (116 к.с., 250 Нм) - з механічною коробкою або шестиступінчастим "автоматом". У бензинової турбочетвірки 1.5 T-GDI (160 к.с., 253 Нм) вибір трансмісій найширший: звичайна шестиступінчаста "механіка", її різновид iMT6 (без механічного зв'язку педалі з роботизованим зчепленням) та семиступінчастий преселективний "робот".

Виробництво кросоверів Kia Carens Clavis на індійському заводі розпочнеться влітку, потім почнуться поставки і на інші ринки.