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Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел

П'ятниця 09 травня 2025 09:30
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Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел Фото: Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Kia представила доступний кросовер під назвою Kia Carens Clavis, що розрахований на сім пасажирських місць. Порівняно з попередником, довжина кросовера зросла на 10 мм (до 4550 мм), ширина (1800 мм) та висота (1708 мм) не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як і раніше, Carens штатно має три ряди сидінь, а вибрати можна варіант на шість чи сім місць: у першому випадку на другому ряду встановлені роздільні крісла, а в другому – тримісний диван. Машини мають цифрові прилади з маленьким дисплеєм на 4,2 дюйми і 8-дюймовий сенсорний екран медіасистеми. При цьому у найпростішій комплектації замість нього взагалі стоїть заглушка.

Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел

Тільки дороге виконання може похвалитися новим салоном, який показана на презентаційних зображеннях. Топовий Kia Carens Clavis має два екрани (діагоналлю по 12,25 дюйми кожен) в єдиному блоці, компактні дефлектори вентиляції та нове кермо. Нові опції – панорамний дах і розширений комплекс електронних помічників, що включає адаптивний круїз-контроль і систему утримання в смузі. Усі версії мають по шість подушок безпеки.

Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел

Базовим для новинки став бензиновий атмосферний мотор на 1,5 л (115 к.с., 144 Нм), що поєднується тільки з шестиступінчастою "механікою", а турбодизель 1.5 CRDi (116 к.с., 250 Нм) - з механічною коробкою або шестиступінчастим "автоматом". У бензинової турбочетвірки 1.5 T-GDI (160 к.с., 253 Нм) вибір трансмісій найширший: звичайна шестиступінчаста "механіка", її різновид iMT6 (без механічного зв'язку педалі з роботизованим зчепленням) та семиступінчастий преселективний "робот".

Виробництво кросоверів Kia Carens Clavis на індійському заводі розпочнеться влітку, потім почнуться поставки і на інші ринки.

Kia представила бюджетний кросовер Carens Clavis з трьома рядами крісел

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