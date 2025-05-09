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Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел

Пятница 09 мая 2025 09:30
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Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел Фото: Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Kia представила доступный кроссовер под названием Kia Carens Clavis, рассчитанный на семь пассажирских мест. По сравнению с предшественником, длина кроссовера выросла на 10 мм (до 4550 мм), ширина (1800 мм) и высота (1708 мм) не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как и раньше, Carens штатно имеет три ряда сидений, а выбрать можно вариант на шесть или семь мест: в первом случае на втором ряду установлены раздельные кресла, а во втором - трехместный диван. Машины имеют цифровые приборы с маленьким дисплеем на 4,2 дюйма и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. При этом в самой простой комплектации вместо него вообще стоит заглушка.

Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел

Только дорогое исполнение может похвастаться новым салоном, который показан на презентационных изображениях. Топовый Kia Carens Clavis имеет два экрана (диагональю по 12,25 дюйма каждый) в едином блоке, компактные дефлекторы вентиляции и новый руль. Новые опции - панорамная крыша и расширенный комплекс электронных помощников, включающий адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Все версии имеют по шесть подушек безопасности.

Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел

Базовым для новинки стал бензиновый атмосферный мотор на 1,5 л (115 л.с., 144 Нм), сочетающийся только с шестиступенчатой "механикой", а турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм) - с механической коробкой или шестиступенчатым "автоматом". У бензиновой турбочетверки 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) выбор трансмиссий самый широкий: обычная шестиступенчатая "механика", ее разновидность iMT6 (без механической связи педали с роботизированным сцеплением) и семиступенчатый преселективный "робот".

Производство кроссоверов Kia Carens Clavis на индийском заводе начнется летом, затем начнутся поставки и на другие рынки.

Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел

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