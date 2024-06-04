Які церковні свята в Україні влітку за новим календарем: повний список та дати

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Новий календар свят: як змінилися дати

Від 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. Після реформи дати всіх "неперехідних" свят змістилися на 13 днів раніше, а от всі "рухомі" свята визначаються за старими правилами.

"Рухомі" свята – це Великдень і пов'язані із ним. Дата Воскресіння Христового щороку змінюється залежно від дня настання повні після весняного рівнодення.

Від дати Великодня залежать: період Великого Посту, Вербна неділя (за 7 днів до Великодня), Вознесіння (на 40 день після Великодня), Трійця (на 50 день після Великодня).

Церковні свята в червні

Оскільки Великдень 2024 припав на 5 травня, то цьогоріч влітку відзначатимемо:

Вознесіння Ісуса Христа, відзначається на 40-й день після дива Воскресіння – 13 червня.

Ісуса Христа, відзначається на 40-й день після дива Воскресіння – 13 червня. Свято Трійці чи П'ятдесятниця, що знаменує собою прихід Святого Духа і народження Церкви – 23 червня (є також державним святом).

Фото: Трійця 2024 випадає на 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

За новим календарем на червень припадає Різдво Іоана Хрестителя, який охрестив Сина Божого, чи Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня).

День святих апостолів Петра і Павла відзначатимемо 29 червня замість 12 липня.

Собор славних і всехвальних 12-ох апостолів припадає на 1-шу неділю після П’ятидесятниці, неділю Всіх святих – 30 червня.

Липневі свята

З 1 липня 2024 мав би початися Петрів піст, проте ПЦУ скасувала його через зміщення дат цьогоріч у новому календарі.

Зазвичай Петрів піст починається за тиждень після святкування Трійці і триває до дня святих Петра і Павла. Але у 2024-му П’ятидесятниця випадає на 23 червня, а день Петра і Павла – на 29 червня, тому часу на піст не залишилося.

При цьому в Православній церкві запропонували тим, хто бажає поститися, обрати для цього дні після свята з 1 по 5 липня 2024.

У липні святкується День святого рівноапостольного князя Володимира Великого, що хрестив Київську Русь – 15 липня (замість 28 липня).

Варто зазначити, що 15 липня 2024 в Україні також відзначається День державності. Свято було започатковане у 2022-му на честь хрещення Київської Русі – України, а 2023 року було перенесене з 28 липня на 15-те через календарну реформу ПЦУ.

Календар свят на серпень

В серпні відзначатимемо кілька церковних свят, що мають смачні народні традиції.

Маковія (Медовий Спас), Перенесення чесного хреста – 1 серпня (замість 14 серпня);

Перенесення чесного хреста – 1 серпня (замість 14 серпня); Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня);

– 6 серпня (замість 19 серпня); Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня);

– 15 серпня (замість 28 серпня); Горіховий Спас – 16 серпня (замість 29 серпня).

Крім того, перед святом Успіння Пресвятої Богородиці триватиме двотижневий Успенський піст – з 1 до 14 серпня.

Фото: Трійця в Україні є державним святом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи буде вихідний на Трійцю та День державності

Два великих церковних свята влітку збігаються з державними святами України. Мова йде про Трійцю 23 червня та День святого князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі - України (День української державності) 15 липня.

Згідно КЗпП, ці дні мають бути вихідними, а оскільки Трійця припадає на неділю, додатковим вихідним має бути наступний понеділок – 24 червня.

У 2024 році з нагоди цих свят українці могли б мати "подовжені вихідні": з 22 по 24 червня – на Трійцю; з 13 по 15 липня – на День державності.

Проте через воєнний стан у країні всі додаткові вихідні скасовуються.

При підготовці матеріалу використовувалися: церковний календар ПЦУ, публікація на Facebook-сторінці ПЦУ, Wikipedia, указ президента №455/2023.