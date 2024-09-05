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Какие церковные праздники в Украине в сентябре по новому календарю: полный список и даты

Киев, Украина, Четверг 05 сентября 2024 06:30
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Какие церковные праздники в Украине в сентябре по новому календарю: полный список и даты Фото: Богослужение в церкви (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Год назад Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат сместились на 13 дней раньше.

Какие церковные праздники отмечают верующие в сентябре по новому календарю, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.

Основные церковные праздники в сентябре

  • 1 сентября – начало индикта – новый церковный год, Собор Винницких святых;
  • 2 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Печерских;
  • 5 сентября – Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи;
  • 8 сентябряРождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • 17 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
  • 23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя;
  • 26 сентября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 28 сентября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах покоящихся.

Что нужно знать о "двунадесятых" праздниках в сентябре

В церквях византийского обряда кроме наибольшего праздника Пасхи установлено еще 12 важнейших дат в течение года. Эти двенадцать больших праздников называют "двунадесятыми". Восемь из них посвящены Иисусу Христу, а четыре – Богородице.

В сентябре по новоюлианскому календарю будут отмечать два двунадесятых праздника - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Рождество Пресвятой Богородицы – это праздник в честь рождения Девы Марии, ставшей матерью Иисуса Христа. В народе этот праздник еще называют "вторая Пречистая". Первая Пречистая – праздник Успения Пресвятой Богородицы (15 августа), а третья Пречистая – Покров Пресвятой Богородицы (1 октября).

Воздвижение Креста Господня – праздник в память об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. В основе установления праздника – два события: обретение в 4 веке креста, на котором распяли Иисуса и возвращение этого креста в 7 веке из Персии в Иерусалим.

Напомним, мы писали о значении и традициях праздника Рождество Пресвятой Богородицы.

Также мы рассказывали о празднике Воздвижения Креста Господня и главных традициях.

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