Какие церковные праздники в Украине в сентябре по новому календарю: полный список и даты
Год назад Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат сместились на 13 дней раньше.
Какие церковные праздники отмечают верующие в сентябре по новому календарю, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.
Основные церковные праздники в сентябре
- 1 сентября – начало индикта – новый церковный год, Собор Винницких святых;
- 2 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Печерских;
- 5 сентября – Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи;
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- 17 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
- 23 сентября – Зачатие святого Иоанна Крестителя;
- 26 сентября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 28 сентября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах покоящихся.
Что нужно знать о "двунадесятых" праздниках в сентябре
В церквях византийского обряда кроме наибольшего праздника Пасхи установлено еще 12 важнейших дат в течение года. Эти двенадцать больших праздников называют "двунадесятыми". Восемь из них посвящены Иисусу Христу, а четыре – Богородице.
В сентябре по новоюлианскому календарю будут отмечать два двунадесятых праздника - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Рождество Пресвятой Богородицы – это праздник в честь рождения Девы Марии, ставшей матерью Иисуса Христа. В народе этот праздник еще называют "вторая Пречистая". Первая Пречистая – праздник Успения Пресвятой Богородицы (15 августа), а третья Пречистая – Покров Пресвятой Богородицы (1 октября).
Воздвижение Креста Господня – праздник в память об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. В основе установления праздника – два события: обретение в 4 веке креста, на котором распяли Иисуса и возвращение этого креста в 7 веке из Персии в Иерусалим.
Напомним, мы писали о значении и традициях праздника Рождество Пресвятой Богородицы.
Также мы рассказывали о празднике Воздвижения Креста Господня и главных традициях.