Які рішення щодо України та НАТО може ухвалити Байден під кінець каденції, - думка експерта

"Політична заява - це завжди заява. Тому варто говорити не про заяви, а про рішення, які може прийняти Білий дім та президент Джо Байден. Наприклад, дати зелене світло на початок перемовин на вступ до НАТО", - сказав Жмайло.

Однак ці перемовини не означатимуть прийняття України до альянсу автоматично. Необхідна згода всіх членів НАТО. Зокрема й Угорщини, чий прем’єр-міністр Віктор Орбан є відкритим скептиком євроатлантичного шляху України до НАТО та одним з близьких поплічників Дональда Трампа в Європі.

"Тому Трамп звісно може обмежити шлях України до НАТО, якщо він вважатиме за потрібне. Однак чи зробить він це сам, чи через умовного Орбана, або ж взагалі не обмежуватиме Україну на шляху до альянсу, покаже лише час. З нашого боку мусимо робити все, щоб можлива негативна позиція Трампа щодо українського вступу змінилась. Є не безпідставні сподівання, що діалог з новообраним майбутнім президентом США та керівництвом України складеться, якнайкраще", - зазначив Жмайло.