Які рішення щодо України та НАТО може ухвалити Байден під кінець каденції, - думка експерта
До завершення президентської каденції Джо Байден, крім політичних заяв, має можливості схвалити початок перемовин про вступ України до НАТО.
Про це сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі РБК-Україна.
"Політична заява - це завжди заява. Тому варто говорити не про заяви, а про рішення, які може прийняти Білий дім та президент Джо Байден. Наприклад, дати зелене світло на початок перемовин на вступ до НАТО", - сказав Жмайло.
Однак ці перемовини не означатимуть прийняття України до альянсу автоматично. Необхідна згода всіх членів НАТО. Зокрема й Угорщини, чий прем’єр-міністр Віктор Орбан є відкритим скептиком євроатлантичного шляху України до НАТО та одним з близьких поплічників Дональда Трампа в Європі.
"Тому Трамп звісно може обмежити шлях України до НАТО, якщо він вважатиме за потрібне. Однак чи зробить він це сам, чи через умовного Орбана, або ж взагалі не обмежуватиме Україну на шляху до альянсу, покаже лише час. З нашого боку мусимо робити все, щоб можлива негативна позиція Трампа щодо українського вступу змінилась. Є не безпідставні сподівання, що діалог з новообраним майбутнім президентом США та керівництвом України складеться, якнайкраще", - зазначив Жмайло.
Нагадаємо, запрошення України до НАТО є одним з пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Сам президент наголошував, що це не означає негайного вступу до Альянсу. За його словами, більшість країн НАТО підтримує запрошення України до Альянсу. Але у кількох країн залишається стримана позиція.
За даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних. За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі, проти - 10%.