Які повітряні цілі може збивати F-16: пояснення Ігната

Речник зазначив, що винищувач F-16, який, ймовірно, може отримати Україна, має можливість збивати крилаті ракети, дрони та ворожу авіацію. Проте цей літак не може боротися з балістичним озброєнням.

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального. І плюс, це дозволить нам більш дешеві ракети застосовувати. Адже призначення великого ППО доволі серйозне", - сказав Ігнат.

Він додав, що зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати повітряний простір і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави.

F-16 для України

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Нідерланди, Данія та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Україна чекає, коли перша група пілотів відбуде на навчання, які, ймовірно, розпочнуться у Данії.

Також у Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 цього року. Але США вважають, що це кардинально не змінить ситуацію на полі бою.

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