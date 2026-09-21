Які опції справді потрібні в автомобілі: огляд технологій JETOUR

Система кругового огляду

Кросовери JETOUR оснащуються системою кругового огляду на 360 градусів. Кілька камер високої роздільної здатності у поєднанні з високопродуктивним процесором транслюють картинку ситуації навколо авто на екран мультимедіа, попередньо "склеївши" її в одне зображення.

За бажання водій може сфокусуватись на конкретній камері, або поглянути на авто "зі сторони", що особливо корисно у тісному просторі паркінгів та тісної міської забудови.

Більше того, деякі авто бренду мають систему огляду на 540 градусів з ефектом "прозорого капота", що дозволяє бачити рельєф або перешкоди безпосередньо під передніми колесами машини.

Доповнює камери паркувальний асистент з передніми та задніми датчиками паркування, які допомагають маневрувати в обмеженому просторі.

Адаптивний круїз-контроль та асистент руху у заторах

Адаптивний круїз-контроль на автомобілях JETOUR є суттєво вдосконаленою версією звичайного "круїзу". Він гарантує утримання безпечної дистанції до транспорту, що рухається попереду.

Робота системи базується на радарі, який постійно сканує дорогу попереду. Датчики визначають відстань до транспортного засобу та швидкість його руху. Електронний блок управління, зі свого боку, отримує дані від сенсорів та приймає рішення про розгін або гальмування.

Коли перед вами сповільнюється інша машина, адаптивний круїз-контроль самостійно активує гальмівну систему, а коли дорога звільняється, авто плавно розганяється до раніше встановленої швидкості.

У місті його доповнює Traffic Jam Assist (інтелектуальний асистент руху в заторі), який автоматично керує розгоном, гальмуванням і керуванням автомобіля на низькій швидкості в щільному міському потоці. Основна особливість системи – це можливість самостійно повністю зупинятись та продовжувати рух на світлофорах, у заторах тощо.

Apple CarPlay та Android Auto

Протоколи Apple CarPlay та Android Auto – це незамінна функція для сучасних автомобілістів, адже вона допомагає одночасно користуватись вашим смартфоном та не відволікатись від дороги.

Ці технології виводять інтерфейс та застосунки вашого iPhone, або відповідно смартфона на операційній системі Android на екран мультимедійної системи кросовера JETOUR.

Достатньо лише з'єднати мобільний пристрій з USB-портом авто за допомогою кабелю, або по Bluetooth, після чого інтерфейс автоматично з'являється на екрані, й передає дані та зображення через захищене Wi-Fi з'єднання.

При цьому сам процесор телефону виконує всі обчислення, а екран машини просто відображає спеціально адаптовану безпечну оболонку. Після підключення на дисплеї з'являються онлайн-карти, музика, повідомлення та сумісні сторонні сервіси (наприклад, Spotify або Waze).

Асистенти руху вгору та з гори

Електронні помічники при русі вгору та з гори будуть корисні водіям кросоверів JETOUR як у місті на крутих схилах, так і при виїзді на бездоріжжя.

Так, HHC, або система утримання автомобіля на початку руху при спуску або підйомі працює спільно з гальмівною системою. Коли система виявляє, що транспортний засіб знаходиться на схилі, вона підтримує тиск у гальмівній системі, доки водій не натисне педаль газу.

Цей асистент дозволяє почати рух по схилу без застосування ручного гальма і без побоювання, що автомобіль відкотиться назад. Коли водій відпускає педаль гальма, перебуваючи на ухилі, система HHC підтримує тиск у гальмівній системі ще протягом 1-2 секунд. Після натискання водієм на педаль акселератора тиск у гальмівній системі слабшає пропорційно збільшення крутного моменту, що передається на колеса.

Система HDC відповідає за безпечний спуск з гори. Вона призначена для запобігання прискоренню автомобіля під час руху по гірських дорогах під ухил. Система допомоги при спуску є розширенням функцій системи ABS, та використовує конструктивні елементи даної системи.

Контроль якості повітря у авто

Система контролю якості повітря в авто (AQS) оцінює якість зовнішнього повітря та керує його подачею в салон кросоверів JETOUR. При виявленні забруднення вона переводить кліматичну установку на рециркуляцію.

Так, датчик якості повітря постійно відстежує стан середовища за бортом та передає сигнал блоку управління, який, своєю чергою, керує заслінкою напрямку повітря. Водієві не доводиться вручну змінювати режим при в'їзді в тунель, щільний потік або ділянку з сильними вихлопами.

При зниженні якості повітря рециркуляція включається автоматично. Після нормалізації показань заслінка повертається до звичайного положення. Це допомагає не тримати замкнутий режим довше, ніж необхідно.

Звичайна ручна рециркуляція виконує ту ж механічну операцію із заслінкою, проте рішення приймає водій. Автоматичний режим використовує показання датчика. Це зручно у місті, де чисті ділянки дороги швидко змінюються зонами з інтенсивним рухом. Дана опція доступна для плагін-гібридної моделі JETOUR T1 i-DM. Окремо система інтелектуального очищення повітря доступна в моделі JETOUR DASHING.

Сучасні автомобільні технології мають цінність тоді, коли водій дійсно користується ними щодня. Саме тому при виборі автомобіля варто звертати увагу не лише на кількість опцій у переліку оснащення, а й на те, наскільки вони відповідають вашим щоденним сценаріям користування автомобілем. У модельній лінійці JETOUR набір таких технологій відрізняється залежно від моделі та комплектації, що дозволяє обрати автомобіль відповідно до власних потреб.

Дізнатися більше про оснащення моделей можна в офіційних дилерів JETOUR в Україні.