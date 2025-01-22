Яку мову українці вважають рідною та якими розмовляють вдома і на роботі: дані опитування

Відповіли, що і українська, і російська однаковою мірою є для них рідними, 13% опитаних (у 2006 році таку відповідь дали 16% респондентів у 2015 році ˗ 22%). Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%, у 2006 році таких було 31%, у 2015 році ˗ 15%.

Розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних, у 2015 році таких було 50%, у 2006 році - 46%. Розмовляють вдома лише або переважно російською 11% опитаних, у 2015 році таких було 24%, у 2006 році - 38%. Розмовляють приблизно однаковою мірою українською і російською 18% (у 2015 році - 25%, у 2006 році - 15%).

Спілкуються за межами дому (наприклад, на роботі, навчанні) лише або переважно українською 72% опитаних, у 2023 році таких було 65%, у 2015 році ˗ 46%. Лише або переважно російською ˗ 8% опитаних, у 2023 році ˗ також 8%, у 2015 році таких було 24% Розмовляють поза домом рівною мірою українською і російською 20% (у 2023 році ˗ 26%, у 2015 році ˗ 29%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.