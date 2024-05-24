Які ліміти на перекази на карту в "популярних" банках України та що хоче змінити НБУ
Національний банк наразі допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку".
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За його словами, рішення стосується виключно P2P-переказів. Операції за реквізитами IBAN будуть доступні без обмежень.
"Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку. Але остаточний варіант рішення буде ухвалено приблизно за місяць після ретельного обговорення", - пояснив він.
НБУ провів дослідження операцій клієнтів 7 найбільших банків (більше 91% всіх емітованих карток) за два квартали 2024 року, на основі якого визначили, що обмеження в 30 операцій на місця не відчують 98,44% клієнтів банків. Обмеження за сумою не вплине на 95% клієнтів.
Яку проблему намагається вирішити НБУ
Як зазначив Олійник, останнім часом тіньовий ринок почав активно розкручувати схему з "дропами".
За його слвоами, "дропи" - це люди, які за певну винагороду передають доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам. Через рахунки "дропів" переказують гроші, здобуті в результаті кіберзлочинів чи від торгівлі наркотиками, зброєю або інших тіньових операцій.
Через картки "дропів" за короткий проміжок часу проводять сотні Р2Р-переказів на суми, які не співпадають із заявленими доходами, що отримував клієнт (наприклад, пенсіонер отримує та переказує через свій рахунок сотні тисяч гривень за кілька днів), сказав Олійник.
Ліміти в банках
Зараз в банках вже діють ліміти на кількість та суму операцій.
ПриватБанк
Для відправника:
Доступна кількість переказів на місяць для одного клієнта - 200 для переказів по Україні та 20 кордон. Ліміт суми переказів на місяць для одного клієнта - 1 000 000 гривень для переказів по Україні та 100 000 гривень за кордон.
Для отримувача:
Доступна кількість переказів на місяць для одного клієнта 350 для переказів по Україні та 50 кордон. Ліміт суми переказів на місяць для одного клієнта - 1 000 000 гривень для переказів по Україні та 399 999 гривень за кордон
Ощадбанк
Максимальна сума одного переказу по одній платіжній картці відправника - 29 999,99 гривень, включаючи комісійну винагороду;
максимальна сума всіх переказів по одній платіжній картці відправника за добу - 65 000 гривень;
максимальна сума всіх переказів по одній платіжній картці відправника за календарний місяць - 150 000 гривень;
максимальна кількість переказів по одній платіжній картці відправника за добу - 5 операцій;
максимальна кількість операцій, здійснених протягом календарного місяця по одній платіжній картці відправника - 50 операцій.
Monobank
Ліміти на кількість операцій: на день - 50, на чотири дні - 100, на місяць - 150. На картку українського банку за одну операцію можна перевести до 60 тис. гривень. Максимальна сума, яку можна перевести на місяць, визначається лімітом платіжних систем: MasterCard - не більше еквівалента 10 тисяч доларів, Visa - не більше еквівалента 25 тисяч доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ, у І кварталі 2024 року кількість активних платіжних карток зросла до 52,7 млн штук. Найбільше було у ПриватБанку - 28,2 млн штук.