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Які ліміти на перекази на карту в "популярних" банках України та що хоче змінити НБУ

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 11:28
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Які ліміти на перекази на карту в "популярних" банках України та що хоче змінити НБУ Фото: НБУ обмежить ліміти переказів з картку на картку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк наразі допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку".

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За його словами, рішення стосується виключно P2P-переказів. Операції за реквізитами IBAN будуть доступні без обмежень.

"Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку. Але остаточний варіант рішення буде ухвалено приблизно за місяць після ретельного обговорення", - пояснив він.

НБУ провів дослідження операцій клієнтів 7 найбільших банків (більше 91% всіх емітованих карток) за два квартали 2024 року, на основі якого визначили, що обмеження в 30 операцій на місця не відчують 98,44% клієнтів банків. Обмеження за сумою не вплине на 95% клієнтів.

Яку проблему намагається вирішити НБУ

Як зазначив Олійник, останнім часом тіньовий ринок почав активно розкручувати схему з "дропами".

За його слвоами, "дропи" - це люди, які за певну винагороду передають доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам. Через рахунки "дропів" переказують гроші, здобуті в результаті кіберзлочинів чи від торгівлі наркотиками, зброєю або інших тіньових операцій.

Через картки "дропів" за короткий проміжок часу проводять сотні Р2Р-переказів на суми, які не співпадають із заявленими доходами, що отримував клієнт (наприклад, пенсіонер отримує та переказує через свій рахунок сотні тисяч гривень за кілька днів), сказав Олійник.

Ліміти в банках

Зараз в банках вже діють ліміти на кількість та суму операцій.

ПриватБанк

Для відправника:

Доступна кількість переказів на місяць для одного клієнта - 200 для переказів по Україні та 20 кордон. Ліміт суми переказів на місяць для одного клієнта - 1 000 000 гривень для переказів по Україні та 100 000 гривень за кордон.

Для отримувача:

Доступна кількість переказів на місяць для одного клієнта 350 для переказів по Україні та 50 кордон. Ліміт суми переказів на місяць для одного клієнта - 1 000 000 гривень для переказів по Україні та 399 999 гривень за кордон

Ощадбанк

Максимальна сума одного переказу по одній платіжній картці відправника - 29 999,99 гривень, включаючи комісійну винагороду;

максимальна сума всіх переказів по одній платіжній картці відправника за добу - 65 000 гривень;

максимальна сума всіх переказів по одній платіжній картці відправника за календарний місяць - 150 000 гривень;

максимальна кількість переказів по одній платіжній картці відправника за добу - 5 операцій;

максимальна кількість операцій, здійснених протягом календарного місяця по одній платіжній картці відправника - 50 операцій.

Monobank

Ліміти на кількість операцій: на день - 50, на чотири дні - 100, на місяць - 150. На картку українського банку за одну операцію можна перевести до 60 тис. гривень. Максимальна сума, яку можна перевести на місяць, визначається лімітом платіжних систем: MasterCard - не більше еквівалента 10 тисяч доларів, Visa - не більше еквівалента 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, у І кварталі 2024 року кількість активних платіжних карток зросла до 52,7 млн штук. Найбільше було у ПриватБанку - 28,2 млн штук.

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