Які категорії громадян можуть автоматично продовжити відстрочку: роз'яснення юриста

Коли відстрочка може бути продовжена автоматично

Дмитро Франчук розповідає, що відстрочка може бути продовжена автоматично за певних умов і для окремих категорій громадян.

Бронювання працівників критично важливих підприємств. Уряд може ухвалити рішення про автоматичне продовження відстрочки для працівників, які забезпечують функціонування критично важливих підприємств.

Відстрочка за станом здоров'я. Якщо особа отримала відстрочку через стан здоров'я і медична комісія після чергового огляду встановила, що стан не покращився, відстрочка може бути продовжена автоматично.

Відстрочка за сімейними обставинами. Якщо обставини, через які надано відстрочку (наприклад, догляд за непрацездатними членами сім'ї), залишаються незмінними, відстрочка також може бути продовжена. Однак часто потрібно підтверджувати такі обставини документально.

Відстрочка для студентів. Якщо студент продовжує навчання на денній формі, його відстрочка може бути продовжена до закінчення навчання. Але для цього необхідне підтвердження від закладу освіти.

Що потрібно для продовження відстрочки

Навіть у випадках автоматичного продовження, громадяни повинні регулярно підтверджувати наявність підстав для відстрочки.

"Необхідно періодично подавати документи, що підтверджують право на відстрочку (довідка з навчального закладу, медична довідка, документи про догляд за членами сім'ї)", – зазначає адвокат.

Він також пояснює, що у випадку відстрочки за станом здоров'я медична комісія має регулярно підтверджувати, що стан не покращився.

"Таким чином, хоча відстрочка може бути продовжена автоматично, громадяни зобов'язані підтверджувати підстави для її продовження", – підсумовує Дмитро Франчук.