Які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні

Так, в умовах воєнного стану жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Підійде як паперовий чи ID, так і паспорт в "Дії", оскільки вони мають рівносильне значення. Проте, юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна, зауважував, що про всяк випадок краще мати з собою фізичний документ.

Що ж стосується чоловіків, то, крім паспорта, потрібно мати з собою військово-обліковий документ. Ті, хто його не мають на руках, можуть отримати його в ТЦК, ЦНАПах або мобільному застосунку "Резерв+".

Наявність документів - це не просто вимога закону. Під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, поліцейські можуть затримати таку особу без документів.