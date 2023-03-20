Які документи можна відправляти з України поштою за кордон під час воєнного стану: роз'яснення
Російське вторгнення в Україну призвело до того, що велика кількіть громадян змушені були покинути домівки та виїхати за кордон. У зв'язку з цим з'явилась потреба відправляти документи за межі країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Як розповіли у відомстві, під час дії воєнного стану за кордон поштою дозволено відправляти внутрішній паспорт, паспорт для виїзду за кордон і посвідчення особи щодо повернення в Україну.
При цьому дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки та посвідчення особи надсилати заборонено.
"У разі виявлення заборонених речей поштовий оператор повертає пакунок відправнику або ж його вилучають", - сказано в повідомленні.
Для того, щоб перевірити перелік предметів, заборонених до пересилання в якусь певну країну необхідно натиснути ТУТ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві культури та інформаційної політики підтвердили, що відтепер українські артисти, які планують виїзд за кордон, повинні надати документи, які підтверджують їх перебування на військовому обліку.
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