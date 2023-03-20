Які документи можна відправляти з України поштою за кордон під час воєнного стану: роз'яснення

Російське вторгнення в Україну призвело до того, що велика кількіть громадян змушені були покинути домівки та виїхати за кордон. У зв'язку з цим з'явилась потреба відправляти документи за межі країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Як розповіли у відомстві, під час дії воєнного стану за кордон поштою дозволено відправляти внутрішній паспорт, паспорт для виїзду за кордон і посвідчення особи щодо повернення в Україну.

При цьому дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки та посвідчення особи надсилати заборонено.

"У разі виявлення заборонених речей поштовий оператор повертає пакунок відправнику або ж його вилучають", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб перевірити перелік предметів, заборонених до пересилання в якусь певну країну необхідно натиснути ТУТ.