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Какие документы можно отправлять из Украины по почте за границу во время военного положения: разъяснение

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 03:18
Какие документы можно отправлять из Украины по почте за границу во время военного положения: разъяснение Фото: какие документы можно отправлять из Украины по почте за границу во время военного положения (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российское вторжение в Украину привело к тому, что большое количество граждан вынуждены были покинуть дома и уехать за границу. В связи с этим возникла необходимость отправлять документы за пределы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Как рассказали в ведомстве, во время действия военного положения за границу по почте разрешено отправлять внутренний паспорт, паспорт для выезда за границу и удостоверение личности о возвращении в Украину.

При этом разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты и удостоверения личности отправлять запрещено.

"В случае обнаружения запрещенных вещей почтовый оператор возвращает сверток отправителю или же его изымают", - сказано в сообщении.

Для того чтобы проверить перечень предметов, запрещенных к пересылке в какую-либо определенную страну, необходимо нажать ЗДЕСЬ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве культуры и информационной политики подтвердили, что теперь украинские артисты, планирующие выезд за границу, должны предоставить документы, подтверждающие их пребывание на военном учете.

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