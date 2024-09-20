Які бувають акумулятори для автомобілів: вивчаємо усі види

Зовні два автомобільні акумулятори можуть бути однакові, але при тому у кілька разів відрізнятись в ціні і мати радикально відмінні характеристики. Звідки така різниця? До якого авто підійде перший, а до якого – другий?

Чим відрізняються акумулятори

Природа стартерного автомобільного акумулятора така, що він має відповідати машині відразу за кількома характеристиками. Тому і варіантів батарей у продажу – маса, у різних, так би мовити, комбінаціях параметрів. Про геометричні розміри ми сьогодні говорити не будемо, це відносно просте питання. Набагато складніше розібратись з електротехнічними показниками.

Ємність АКБ або пусковий струм. Це характеристики різних площин, але у випадку з стартерним акумулятором вони замінюють одне одного. І чим вони більші, тим більшого об'єму двигун АКБ може запускати. В першу чергу йдеться про складні умови – холодний старт в мороз, запуск ненового мотора з певними проблемами. Також більш потужна АКБ потрібна дизельному двигуну. Найбільш сучасним машинам, які мають велику кількість допоміжних систем, пристроїв безпеки та комфорту, потрібна батарея з ще більшим запасом ємності, аби забезпечувати функціонування згаданих систем при заглушеному двигуні або його роботі на малих обертах.

Спроможність витримувати циклічні навантаження. Мається на увазі змога АКБ швидко заряджатися та витримувати багаторазові цикли заряду-розряду. Ця характеристика важлива для машин з системою "старт-стоп" та системою рекуперації енергії гальмування. Цей показник характеризується не цифрами, а типом конструкції батареї, про що ми поговоримо нижче

Здатність витримувати глибокий розряд. Через велику кількість потужних споживачів навіть у досконалих машин батарея може подовгу залишатись у розрядженому стані. Звичайні недорогі акумулятори та деякі типи моделей з вищих лінійок погано переносять такий стан – їхні пластини сульфатуються і життя АКБ скорочується.

Відповідно, під різні потреби автомобілів конструктори-акумуляторники створили кілька, так би мовити, класів батарей.

Які є класи автомобільних АКБ

Типи АКБ у нинішніх виробників є відображенням еволюції стартерних свинцево-кислотних акумуляторів.

Стандартна АКБ. Бюджетний варіант, який, проте, у виробника з авторитетним ім’ям попри все має високу надійність та довговічність. Використовується для машин з невеликою кількістю електроспоживачів на борту, проте такий краще не купувати для дизелів. До цієї ж групи можна віднести батареї покращеного типу з збільшеною кількістю пластин, решітки яких отримані методом штампуванням (PowerFrame) та "упаковані" в сепаратори-конверти. Такі рішення помітно збільшують запас енергії і стійкість до циклічних навантажень.

Акумулятори EFB. Дана технологія розшифровується як "покращена рідинна батарея" (від англ. enhanced flooded battery). Її позитивні пластини укріплені поліестерною плівкою. Ще краще справляється з циклічними навантаженнями і має підвищений струм віддачі, що дозволяє використання цих батарей на авто з великою кількістю обладнання і головне – з системами "старт-стоп". В цьому класі виробники отримали змогу збільшувати кількість пластин для підвищення пускового струму та запасу енергії, а також кратно більшої циклічності і вібростійкість. Такі акумулятори призначені для преміальних автомобілів з великою кількістю електроспоживачів.

Акумулятори AGM. Найбільш передова акумуляторна технологія Absorbent Glass Mat – скловолокно, яке абсорбує (утримує в собі) електроліт. Таке рішення звільнило місце для додаткових пластин, що підняло здатність до прийому заряду. Ці акумулятори при всіх їхніх навантаженнях мають довгий термін служби і в разі стійкіші до циклічних навантажень у порівнянні зі стандартними батареями. Адресуються преміальним автомобілям з розвиненою системою електрообладнання, з системами "старт-стоп" та рекуперації енергії гальмування.

Коротко

Слід зазначити, що належність акумулятора до того чи іншого класу можливостей не завжди просто зрозуміти. Тому при купівлі важливо звертатись до торгової точки, де вам дадуть чесні і змістовні пояснення щодо характеристик наявних батарей. Інший спосіб обрати те, що треба – звернутись до акумуляторів марки, яка має власну чітку класифікацію моделей за характеристиками. І відповідно, вже за даними з офіційних буклетів підібрати модель АКБ, потрібну саме вашому авто.