Які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря: перелік

В Україні кожному пацієнту, який уклав декларацію із сімейним лікарем, гарантується надання певних безоплатних медичних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
У МОЗ зазначили, що всі ці послуги входять до Програми медичних гарантій (ПМГ). Оплату послуг, наданих кожному пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом (саме вони надають первинну медичну допомогу), здійснює Національна служба здоров’я (НСЗУ).
Медичні заклади отримують гроші за визначеним тарифом щомісяця. Так діє принцип "гроші ходять за пацієнтом".
Зокрема, лікарі первинної ланки медичної допомоги безоплатно для пацієнта надають такі послуги:
А ще сімейні лікарі допоможуть вам налагодити режим сну та харчування. Також з їхньою допомогою можна подолати низку психологічних проблем.
У МОЗ наголосили, що значну кількість захворювань можна вилікувати на рівні первинної ланки. Але для цього необхідно своєчасно звернутися по допомогу лікарів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть безкоштовно зробити хірургічні операції.
Часто пацієнти не мають потреби залишатися в стаціонарі після операції, якщо хірургічне втручання не було надто серйозним і складним. В Україні такі операції називаються "хірургією одного дня", і за них можна не платити.
Які ще послуги є безкоштовними - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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