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КГГА требует не рассматривать законопроекты Минкульта, которые уменьшат штрафы за разрушение памятников культуры в 8 раз

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Киев, Среда 09 июня 2021 14:32
КГГА требует не рассматривать законопроекты Минкульта, которые уменьшат штрафы за разрушение памятников культуры в 8 раз Фото: Киевская городская государственная администрация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевская городская государственная администрация (КГГА) требует снять с рассмотрения комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроектов, которые делают невозможным защиту и сохранение объектов культурного наследия.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Речь идет о законопроектах №4561 и №4562, разработанных Министерством культуры и информационной политики.

"Из действующего закона после внесения предложенных изменений исключается статья 30 "Запрет деятельности, создающей угрозу памятникам". Таким образом, органы охраны культурного наследия лишаются возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников, не смогут остановить работы предписанием", - объясняют в администрации.

В заявлении указано, что Минкульт предлагает уменьшить штрафы за разрушение культурных памятников. Если раньше были предусмотрены штрафы в размере от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн, то законопроектом №4562 за такие же нарушения штраф только 20,4 тыс. грн.

КГГА напомнили, что на эти проекты было получены замечания от Минцифры, Минфина, Министерства развития громад и территорий, Государственной регуляторной службы, Ассоциации городов Украины, КГГА, НАПК.

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Напомним, ранее Ассоциация городов Украины призвала снять с рассмотрения законопроекты №4561 и №4562, ведь они лишают местное самоуправление ряда полномочий по защите памятников культуры.

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