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КМДА вимагає не розглядати законопроекти Мінкульту, які зменшать штрафи за руйнування пам’яток культури у 8 разів

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Київ, Середа 09 червня 2021 14:32
КМДА вимагає не розглядати законопроекти Мінкульту, які зменшать штрафи за руйнування пам’яток культури у 8 разів Фото: Київська міська державна адміністрація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська міська державна адміністрація (КМДА) вимагає зняти з розгляду комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроектів, які унеможливлюють захист і збереження об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Йдеться про законопроекти №4561 і №4562, розроблені Міністерством культури та інформаційної політики.

"Із чинного закону після внесення запропонованих змін виключається стаття 30 "Заборона діяльності, яка створює загрозу пам’яткам". Таким чином, органи охорони культурної спадщини позбавляються можливості видавати приписи юридичним та фізичним особам з вимогами щодо збереження та охорони пам’яток, не зможуть зупинити роботи приписом", - пояснюють в адміністрації.

У заяві зазначено, що Мінкульт пропонує зменшити штрафи за руйнування культурних пам’яток. Якщо раніше були передбачені штрафи у розмірі від 17 тис. грн до 170 тис. грн, то законопроєктом №4562 за такі самі порушення штраф лише 20,4 тис. грн.

КМДА нагадали, що на ці проєкти були отримані зауваження від Мінцифри, Мінфіну, Міністерства розвитку громад та територій, Державної регуляторної служби, Асоціації міст України, КМДА, НАЗК.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України закликала зняти з розгляду законопроєкти №4561 і №4562, адже вони позбавляють місцеве самоврядування низки повноважень щодо захисту пам’яток культури.

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