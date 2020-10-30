В КГГА рассказали, где могут открыть временные госпитали

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, где в столице могут развернуть временные госпитали для пациентов с коронавирусом. Для госпиталей выделят три объекта в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, под временные госпитали город готов выделить Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр.

"Мы ждем заключений профильных научных учреждений и их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - отметил городской голова.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных COVID-19, чтобы в случае потребности можно было оперативно их развернуть.

Позже министр здравоохранения Макси Степанов заявил, что пока вопрос развертывания временных госпиталей не стоит на повестке дня.

Добавим, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали более 700 новых случаев коронавируса. Это наибольшее количество нововыявленных больных с начала пандемии в Украине.