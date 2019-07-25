В КГГА рассказали, когда Киев окончательно перейдет на е-билет

Киев окончательно переходит на е-билет с 31 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, в настоящее время купить его можно на станциях киевского метрополитена ("Крещатик", "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна"), в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений "Приват 24", "Ощад 24/7" или в терминалах самообслуживания КП "ГИВЦ", "Приватбанка", "Ощадбанка" и на портале EasyPay

В КГГА отмечают, что удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена

Как пользоваться е-билетом

Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами.

Их можно найти возле дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно просто поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору – проезд оплачен. Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Тарифы

1-9 поездок – 8 грн за билет;

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

40-49 поездок – 6,80 грн;

50 поездок – 6,50 грн.