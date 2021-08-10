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В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить локдаун в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить жесткий карантин в городе. Предпосылок для введения локдауна пока нет.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Вместе с тем, он заявил, что власти не хотят, чтобы третья волна застала столицу врасплох, поэтому готовятся по всем направлениям.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет", - сообщил Кулеба.

Киевская власть изменила механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн.

Напомним, Киев запустил систему получения спецпропусков. Стало известно, как это можно оформить.

Отметим, в КГГА рассказали, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае локдауна.

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