В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить локдаун в Киеве

В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить жесткий карантин в городе. Предпосылок для введения локдауна пока нет.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, передает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Вместе с тем, он заявил, что власти не хотят, чтобы третья волна застала столицу врасплох, поэтому готовятся по всем направлениям.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет", - сообщил Кулеба.

Киевская власть изменила механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн.