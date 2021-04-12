В КГГА пояснили, когда возобновят прием первоклассников в школы

В Киеве планируют возобновить прием первоклассников в школы в мае . Сейчас прием в первые классы приостановили из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Киева Валентин Мондриевский в Facebook.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае... О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем… Как только ситуация стабилизируется приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием", - отметил Мондриевский.

Он отметил, что изначально прием первоклассников должен был начаться сегодня, 12 апреля.

Напомним, на прошлой неделе Департамента образования и науки КГГА объявил, что прием первоклассников в столичных школах приостановлен.

Напомним, в Киеве с 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, а также учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционную форму обучения.

Ранее РБК-Украина писало, что всего в стране почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.