КГГА объявила об открытии нового пляжа "Троещина"

Сегодня в Киеве открыли новый пляж "Троещина", рядом с одноименным жилым массивом. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя новый пляж, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

В результате ремонтных работ акваторию пляжа увеличили до 1,7 га, завезли песок, построили туалеты, детскую и спортивную площадки и другие элементы инфраструктуры.

"Мы открываем новый пляж для жителей Троещины. Раньше это была зона отдыха, которая пользовалась большой популярностью. Поэтому логичным было решение превратить эту зону отдыха в настоящий обустроенный пляж. Здесь расчищена акватория площадью 1,7 га, очищено дно, привезен песок. Очень важно, что здесь есть дорожки для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Здесь установлены спортивная и детская площадки. Здесь есть специально отведенное место для пикников. Без выходных здесь дежурят спасатели", – говорит Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, ежедневно здесь отдыхают 15 тысяч человек и главное, чтобы этот отдых был безопасным и удобным.

Стоимость выполненных в этом году работ – 13 млн грн.

Пантелеев напомнил, что уже восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду "Голубой флаг". Среди них – семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". Для сравнения: в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.

В общем для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

За последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируется завершить капремонт еще трех – "Троещина", "Черторий", "Галерный".