В КГГА объяснили требование носить маски в парках: только если нельзя соблюдать дистанцию

В Киевской городской государственной администрации разъяснили требование носить маски в парках и на улице в регионах "красной" зоны. Такое требование касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

"Данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - пояснил Бондаренко.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция пока не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина.

Напомним, по состоянию на 24 марта в "красной" зоне карантина находятся Киев и еще восемь областей. Кроме этого Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в это зону.