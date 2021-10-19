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В КГГА объяснили, почему подорожало строительство Подольско-Воскресенского моста

Автор: Наталия Гурковская

В обновленном проект Подольско-Воскресенского мостового перехода появились новые объекты. Также на стоимость строительства повлияли подорожание строительных материалов, повышение зарплат в Украине и ряд других причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью LB заместителя Виталия Кличко Александра Густелева.

"Что касается стоимости объекта, есть ряд причин для подорожания. Проект делали более 5 лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на ул. Бальзака. Таким образом, жители левого берега получат более удобное сообщение мостом. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. Напомню, что в составе строительства мостового перехода уже устроены в основных конструкциях 3 станции будущей четвертой линии метрополитена", - рассказал Густелев.

Второй причиной подорожания проекта он назвал изменения строительных норм.

"За это время вступили в силу новые государственные нормативы строительства (ДБН и ДСТУ), повышающие требования к строительству, а следовательно - конечную стоимость моста", - отметил заместитель главы КГГА.

Также, по его словам, на стоимость работ повлияло повышение зарплат в Украине, и в частности в строительной отрасли. Кроме того, в последнее время наблюдается рост цен на строительные материалы.

Как сообщалось, 13 октября Киевская городская государственная администрация своим распоряжением №2152 утвердила новый проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Согласно смете, стоимость строительства возросла с 11,2 до 19,9 млн грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поставил жесткое требование до конца года открыть автотранспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.

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Киев