В КГГА объяснили, почему подорожало строительство Подольско-Воскресенского моста

"Что касается стоимости объекта, есть ряд причин для подорожания. Проект делали более 5 лет назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на ул. Бальзака. Таким образом, жители левого берега получат более удобное сообщение мостом. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. Напомню, что в составе строительства мостового перехода уже устроены в основных конструкциях 3 станции будущей четвертой линии метрополитена", - рассказал Густелев.

Второй причиной подорожания проекта он назвал изменения строительных норм.

"За это время вступили в силу новые государственные нормативы строительства (ДБН и ДСТУ), повышающие требования к строительству, а следовательно - конечную стоимость моста", - отметил заместитель главы КГГА.

Также, по его словам, на стоимость работ повлияло повышение зарплат в Украине, и в частности в строительной отрасли. Кроме того, в последнее время наблюдается рост цен на строительные материалы.