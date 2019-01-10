В КГГА обещают продолжение развития велоинфраструктуры в 2019

Фото: Дмитрий Давтян (kyivcity.gov.ua)

В текущем году начнется строительство велодорожки на Набережном шоссе

Развитие велоинфраструктуры столицы продолжится. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также выразил мнение, что в 2018 году удалось положить качественное начало этому развитию, сделав ряд важных шагов.

"Так, мы начали активно наносить разметку для велосипедистов. За прошлый год она появилась на проспекте Палладина, улице Заболотного, проспекте Правды, бульваре Дружбы Народов и тому подобное – всего на 13 улицах. Кроме того, на плановом строительстве дороги ул. Довбуша – просп. Броварской также предусмотрено устройство или совмещение велодорог (велодорожек)", – сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, уже в текущем году начнется строительство велодорожки на Набережном шоссе, также в планах – велодорожки на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и тому подобное.

Давтян также напомнил, что в прошлом году стартовал первый общественный прокат велосипедов "Bike sharing".

"Арендовать велосипеды и кататься по городу становится привычным делом для киевлян. Активным людям, которые придерживаются здорового образа жизни, нравится использовать это транспортное средство не лишь для отдыха, но и чтобы добраться до работы. В текущем году мы планируем увеличить количество пунктов велопроката и привлечь к организации инвесторов. По нашему плану, общественный велопрокат должен быть доступен во всех районах города, и в каждом районе, соответственно, должна быть создана инфраструктура. Также в ближайших планах – обустройство перехватывающих велопунктов в четырех районах города – Оболонском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком. Это должен быть инвестиционный конкурс. Компания-победитель должна обустроить не только собственно велопункти, но и осуществить благоустройство территорий. Вообще мы планируем, что до 2020-го должны появиться 64 новых объекта велоинфраструктуры, а это амбициозная, но вполне достижимая отметка", – убежден Давтян.