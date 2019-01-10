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У КМДА обіцяють продовження розвитку велоінфраструктури у 2019

Новини » Інфраструктура    10.01.2019 - 11:58
У КМДА обіцяють продовження розвитку велоінфраструктури у 2019
Фото: Дмитро Давтян (kyivcity.gov.ua)

У поточному році розпочнеться будівництво велодоріжки на Набережному шосе

Розвиток велоінфраструктури столиці продовжиться. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Він також висловив думку, що у 2018 році вдалося покласти якісний початок цьому розвиткові, зробивши низку важливих кроків.

"Так, ми почали активно наносити розмітку для велосипедистів. За минулий рік вона з’явилася на проспекті Палладіна, вулиці Заболотного, проспекті Правди, бульварі Дружби Народів тощо – усього на 13 вулицях. Крім того, на плановому будівництві дороги вул. Довбуша – просп. Броварський також передбачено влаштування або суміщення велосмуг (велодоріжок)", – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, уже у поточному році розпочнеться будівництво велодоріжки на Набережному шосе, також у планах – велодоріжки на вулицях Борщагівській, Милославській, Чорнобильській, проспектах Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе тощо.

Давтян також нагадав, що торік стартував перший громадський прокат велосипедів "Bike sharing".

"Орендувати велосипеди та кататися містом стає звичною справою для киян. Активним людям, які дотримуються здорового способу життя, до вподоби використовувати цей транспортний засіб не лише для відпочинку, але й щоб дістатися до роботи. У поточному році ми плануємо збільшити кількість пунктів велопрокату та залучити до організації інвесторів. За нашим планом, громадський велопрокат має бути доступним у всіх районах міста, і в кожному районі, відповідно, має бути створена інфраструктура. Також у найближчих планах – облаштування  перехоплюючих велопунктів у чотирьох районах міста – Оболонському, Деснянському, Голосіївському та Дарницькому. Це також має бути інвестиційний конкурс. Компанія-переможець має облаштувати не лише власне велопункти, а й здійснити благоустрій територій. Взагалі ми плануємо, що до 2020-го має’явитися 64 нових об’єктів велоінфраструктури, а це амбітна, але цілком досяжна позначка", – переконаний Давтян.

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