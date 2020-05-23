В КГГА назвали условие, при котором метро в Киеве может не открыться 25 мая

Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Возобновление работы метро могут отложить в случае вспышки коронавируса в столице

Если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом не ухудшится, то комиссия не будет проводить отдельное заседание по вопросу возобновления работы метро. В киевской мэрии планируют, что 25 мая метро будет открываться по установленному графику - с 5 утра, в соответствии с графиком открытия каждой из станций подземки.

Об этом РБК-Украина сообщил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Столичная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сегодня приняла решение о запуске метрополитена с 25 мая. Сейчас все показатели позволяют нам это сделать. Однако показатели заболеваемости мы отслеживаем в режиме реального времени и можем оперативно реагировать на изменения. Если ситуация усложнится, город будет принимать соответствующие решения. Если же уровень заболеваемости, как и по состоянию на сейчас, будет позволять открыть метро, мы сделаем это, руководствуясь решением комиссии ТЭБ и ЧС, которое было принято сегодня (23 мая - ред.)", - сообщил Бондаренко.

Фото: как будет выглядеть метро в Киеве после открытия (kyivcity.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, вопрос открытия метро в столице должен решиться 25 мая. Это будет зависеть от показателя инцидентности, который по состоянию на сегодня уже позволяет открыть метро.

В КГГА намерены открыть метро и все рынки в столице 25 мая, но Минздрав пока не рекомендует.

Также в КГГА рассказали, кого не пустят в метро после возобновления работы.

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Автор: Анастасия Светлевская