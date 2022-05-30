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"КГБ-шная маскировка". Кулеба ответил на заявления России по переговорам

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 16:53
"КГБ-шная маскировка". Кулеба ответил на заявления России по переговорам Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские заявления о желании вести переговоры с Украиной не отражают реальное положение дел. Поскольку за такими заявлениями маскируются реальные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россия может сделать хоть 100 заявлений о желании переговоров, но это классическая "КГБ-шная маскировка". То есть операция по маскировке своих настоящих действий. Настоящие действия -это продолжение агрессии и блокирование портов", - отметил он.

Напомним, советник главы Офиса президента и член переговорной делегации Михаил Подоляк заявлял, что переговоры с Россией продолжаются только в гуманитарной части.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что официальный Киев готов сесть за стол переговоров после того, как российские войска будут вытеснены на позиции по состоянию до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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