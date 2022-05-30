ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"КДБ-шне маскування". Кулеба відповів на заяви Росії щодо переговорів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 травня 2022 16:53
"КДБ-шне маскування". Кулеба відповів на заяви Росії щодо переговорів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російські заяви про бажання вести переговори з Україною не відображають реальне положення справ. Оскільки за такими заявами маскуються реальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Росія може зробити хоч 100 заяв про бажання переговорів, але це класична "КДБ-шне маскування". Тобто операція з маскування своїх справжніх дій. Справжні дії - це продовження агресії і блокування портів", - зазначив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента і член переговорної делегації Михайло Подоляк заявляв, що переговори з Росією тривають тільки в гуманітарній частині.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що офіційний Київ готовий сісти за стіл переговорів після того, як російські війська будуть витіснені на позиції станом до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дмитро Кулеба
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу