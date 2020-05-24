Кейт Миддлтон сделала откровенное признание: что произошло

Кейт Миддлтон и принц Уильям (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились личным

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали необычные факты из своей жизни. Оказывается, как и многие дети, королевские наследники порой привередничают в еде. Об этом во время разговора по видеосвязи с шотландскими благотворительными организациями рассказали герцоги Кембриджские.

Принц Уильям признался, что шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи не едят все, что им дают.

"Это зависит от того, что на столе. Если родители ставят на стол что-то, что дети любят, обед проходит очень хорошо. Но, если вы даете что-то, чего они не хотят, это совсем другое дело", - признался герцог Кембриджский.

Супруга Кейт Миддлтон как-то уточнила, что их старшие дети очень любят макароны с сыром, а принцесса Шарлотта также не против поесть оливок. Принц Уильям к словам жены ничего добавить не смог.

Учитывая тот факт, что герцогиня Кембриджская придерживается здорового питания и обожает салаты, наверняка и своим детям она прививает полезные и правильные пищевые привычки, однако порой позволяет делать исключения.

Напомним, что дворецкий принцессы Дианы раскрыл правду касательно личной жизни Меган Маркл и принца Гарри. Поступки и поведение Дианы и Маркл часто не вписывались в общую канву и вызывали критику окружающих, но их нельзя назвать слабовольными.

Мы писали, что Елизавета II разозлилась на Меган Маркл из-за книги "В поиске свободы". Она была отклонена Букингемским дворцом как "мыльная опера".

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Автор: Дарья Яновская