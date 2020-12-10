Кейс "Коронавірус інфо" вошел в ТОП-5 European Excellence Awards

Информационная кампания по противодействию COVID-19 "Коронавірус_інфо" от Института когнитивного моделирования вошла в шорт-лист престижной международной премии European Excellence Awards 2020 сразу в двух номинациях.

Об этом говорится в пресс-релизе ИКМ.

Кейс вошел в пятерку самых эффективных кампаний в категориях "Управление проблемами и репутацией (COVID-19)" и "Многоканальные коммуникации". Институт когнитивного моделирования соревновался в одной номинации с такими международными организациями, как Facebook, Deutsche Post и другими.

"Коронавірус_інфо" стал эффективным механизмом информирования украинцев об угрозах COVID-19 и мерах его предупреждения. За 3 дня сообщество "Коронавірус_інфо" в Viber стало крупнейшим, а Telegram-канал вошел в рейтинг самых достоверных каналов о COVID-19 в мире. Кампания объединила десятки общественных деятелей и социально ответственных компаний. Через традиционные и цифровые инструменты Институту когнитивного моделирования удалось построить эффективную систему взаимодействия между правительством, бизнесом и обществом для достижения общей цели - эффективной борьбы с коронавирусом. В общем информационная кампания против COVID-19 охватила 27,7 млн украинцев", - сообщил основатель института Виктор Березенко.

Он также добавил, что "Коронавірус_інфо" - самая масштабная информационная кампания в Украине. Структурированная и систематизирована, результаты которой зафиксировали ведущие компании Google, Facebook, Viber и Telegram.

"Для реализации проекта было налажено сотрудничество с мировыми цифровыми гигантами, это успешный кейс частно-государственного партнерства в сфере коммуникации. Этот проект - ответ на мощный социальный вызов. Мы рады, что международное сообщество это отметило", - добавил Березенко.

European Excellence Awards охватывает проекты от брендинга до кризисных коммуникаций и ежегодно становится форумом европейских компаний для обсуждения наибольших коммуникационных достижений во всей Европе.

"С первого зафиксированного случая заболевания в Украине наша команда работала без выходных, 24/7, чтобы помочь украинцам преодолеть тревогу, страх и оперативно рассказать о том, как они могут защитить себя и своих близких. Когда каждый день мы смотрели на статистику инфицированных и воплощали новые коммуникационные решения, в последнюю очередь думали о наградах. И нам приятно, что эффективность нашего волонтерского проекта высоко оценило международное сообщество. Эта награда - показатель того, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнула СЕО института Светлана Павелецкая.

Институт когнитивного моделирования недавно вошел в шорт-лист еще одной премии в области коммуникаций Effie Awards - с национальной платформой психологической поддержки "Розкажи мені".

Напомним, что Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава. В партнерстве с Facebook информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google - 6,7 млн.

ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram "Коронавірус_інфо", оно насчитывает 3,5-4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество "Школа_інфо" и бесплатную службу психологической помощи "Розкажи мені". Компания также сопровождает телевизионные каналы Kyiv.live и Odesa.live.