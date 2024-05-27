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Кейн виграв "Золотий бутс-2024": яке місце посів Довбик

Мюнхен, Понеділок 27 травня 2024 10:59
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Кейн виграв "Золотий бутс-2024": яке місце посів Довбик Фото: Харрі Кейн став найрезультативнішим у Європі (x.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Нападник мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн став найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів у сезоні 2023/24. До топ-5 голеадорів потрапив форвард збірної України Артем Довбик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нагороди.

30-річний англієць підсолодив гіркоту сезону без трофеїв індивідуальним призом. Бомбардир мюнхенців випередив Серу Гірассі з німецького "Штутгарта" та нападника французького "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе.

Кейн забив 36 м'ячів у Бундеслізі в дебютний рік (32 матчі). Утім, навіть така результативність англійського нападника не дозволила "Баварії" піднятися вище третього місця в підсумковій турнірній таблиці. Натомість віце-чемпіон Німеччини Гірассі оформив 28 голів (28 поєдинків). Мбаппе, як і форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, забив 27 м'ячів.

П'яте місце розділили форвард іспанської "Жирони" Довбик, нападник німецького РБ "Лейпциг" Лоїс Опенда та капітан міланського "Інтера" Лаутаро Мартінес (по 24 голи). Останній та українець стали найкращими бомбардирами Серії А та Ла Ліги відповідно.

Підсумки перегонів "Золотий бутс-2023/24":

1. Харрі Кейн ("Баварія") – 36 м'ячів

2. Серу Гірассі ("Штутгарт") – 28

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 27

3. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 27

5. Артем Довбик ("Жирона") – 24

5. Лоїс Опенда (РБ "Лейпциг") – 24

5. Лаутаро Мартінес ("Інтер") – 24

До слова, раніше підвели підсумки виступів Довбика та інших українців у європейських чемпіонатах.

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Баварія Чемпіонат Іспанії Чемпіонат Німеччини Артем Довбик
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