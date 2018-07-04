Кейн обновил 79-летний рекорд сборной Англии на ЧМ

Результативная серия Гарри достигла шести матчей

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн повторил рекорд сборной Англии по количеству голов кряду за национальную команду.

Накануне английская сборная одолела колумбийцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.). В этой игре Кейн открыл счет, реализовав 11-метровый удар на 57 минуте встречи.

Таким образом, результативная серия форварда в сборной Англии достигла шести матчей. В последний раз такое удалось Томми Лоутону в 1939 году.

6 - Harry Kane is the first player to score in six consecutive England appearances since Tommy Lawton in 1939. Reliable. #COLENG #ENG #WorldCup pic.twitter.com/fYbZ622WfD — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2018

"Я очень горжусь этим. Я нападающий, и это моя работа - забивать голы. Этим я помогаю команде побеждать. У нас было несколько пенальти на этом турнире. Я очень горжусь достижением, но хочу делать еще больше. Нам предстоит большой путь на этом турнире", - сказал Кейн на пресс-конференции.

Футболист лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Он забил 6 голов после 6 ударов в створ.

Напомним, что в следующем раунде сборная Англии встретится с командой Швеции 7 июля.