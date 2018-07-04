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Интервью

Кейн обновил 79-летний рекорд сборной Англии на ЧМ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    04.07.2018 - 09:56
Фото: Гарри Кейн (twitter.com/HKane)
Фото: Гарри Кейн (twitter.com/HKane)

Результативная серия Гарри достигла шести матчей

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн повторил рекорд сборной Англии по количеству голов кряду за национальную команду. 

Накануне английская сборная одолела колумбийцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.). В этой игре Кейн открыл счет, реализовав 11-метровый удар на 57 минуте встречи. 

Таким образом, результативная серия форварда в сборной Англии достигла шести матчей. В последний раз такое удалось Томми Лоутону в 1939 году.

"Я очень горжусь этим. Я нападающий, и это моя работа - забивать голы. Этим я помогаю команде побеждать. У нас было несколько пенальти на этом турнире. Я очень горжусь достижением, но хочу делать еще больше. Нам предстоит большой путь на этом турнире", - сказал Кейн на пресс-конференции.

Футболист лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Он забил 6 голов после 6 ударов в створ.

Напомним, что в следующем раунде сборная Англии встретится с командой Швеции 7 июля.

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Теги публикации: ЧМ-2018, чемпионат мира, рекорд, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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