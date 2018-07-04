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Кейн оновив 79-річний рекорд збірної Англії на ЧС

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    04.07.2018 - 09:56
Фото: Гаррі Кейн (twitter.com/HKane)
Фото: Гаррі Кейн (twitter.com/HKane)

Результативна серія Гаррі досягла шести матчів

Нападник "Тоттенхема" Гаррі Кейн повторив рекорд збірної Англії за кількістю голів поспіль за національну команду. Про це повідомляє в Twitter статистичний агрегатор Opta.

Напередодні англійська збірна здолала колумбійців в серії післяматчевих пенальті (1:1, 4:3 пен.). У цій грі Кейн відкрив рахунок, реалізувавши 11-метровий удар на 57 хвилині зустрічі.

Таким чином, результативна серія форварда в збірній Англії досягла шести матчів. В останній раз таке вдалося Томмі Лоутону в 1939 році.

"Я дуже пишаюся цим. Я нападник, і це моя робота - забивати голи. Цим я допомагаю команді перемагати. У нас було кілька пенальті на цьому турнірі. Я дуже пишаюся досягненням, але хочу робити ще більше. Нам належить пройти великий шлях на цьому турнірі", - сказав Кейн на прес-конференції.

Футболіст лідирує в таблиці бомбардирів ЧС-2018. Він забив 6 голів після 6 ударів у ствір.

Нагадаємо, що в наступному раунді збірна Англії зустрінеться з командою Швеції 7 липня.

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Теги публікації: ЧМ-2018, чемпионат мира, рекорд, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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