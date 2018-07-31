"Кьево" поднял цены на билеты на матч с "Ювентусом" после перехода Роналду

Стоимость была увеличена на 50 процентов

Руководство "Кьево" решило повысить цены на матч 1 тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Об этом сообщает Sportmediaset.

По информации источника, стоимость была увеличена на 50% после того, как состав клуба из Турина пополнил нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

Так, цены на первый ряд центральных трибун стадиона "Маркантонио Бентегоди" поднялись со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус можно купить за 60 евро вместо 40. Цены на угловые сектора подскочили с 30 до 50 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду может дебютировать за туринский клуб в матче против "Кьево".