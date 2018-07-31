"К'єво" підняв ціни на квитки на матч з "Ювентусом" після переходу Роналду

Новини Спорт 31.07.2018 - 11:25
Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)
Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)

Вартість була збільшена на 50 відсотків

Керівництво "К'єво" вирішило підвищити ціни на матч 1 туру чемпіонату Італії проти "Ювентуса". Про це повідомляє Sportmediaset.

За інформацією джерела, вартість була збільшена на 50% після того, як склад клубу з Туріна поповнив нападник "Реала" Кріштіану Роналду.

Так, ціни на перший ряд центральних трибун стадіону "Маркантоніо Бентегоді" піднялися з 100 до 150 євро. Квитки на верхній ярус можна купити за 60 євро замість 40. Ціни на кутові сектора підскочили з 30 до 50 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду може дебютувати за туринський клуб в матчі проти "К'єво".

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