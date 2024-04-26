Керував пограбуванням ЧАЕС. Заступнику гендиректора "Росатома" оголошено підозру

Слідчі Національної поліції оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома", генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням Чорнобильської АЕС.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Він зазначив, що це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу. Міністр підкреслив, що Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС. "Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали", - повідомив Клименко. Міністр зазначив, що Нацполіції вдалося ідентифікувати понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. "Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін", - підкреслив він.