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Керував пограбуванням ЧАЕС. Заступнику гендиректора "Росатома" оголошено підозру

П'ятниця 26 квітня 2024 12:24
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Керував пограбуванням ЧАЕС. Заступнику гендиректора "Росатома" оголошено підозру Фото: заступник гендиректора "Росатома", генерал-майор поліції Микола Мулюкін (ok.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Слідчі Національної поліції оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома", генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням Чорнобильської АЕС.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Він зазначив, що це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу.

Міністр підкреслив, що Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС.

"Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали", - повідомив Клименко.

Міністр зазначив, що Нацполіції вдалося ідентифікувати понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.

"Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін", - підкреслив він.

Окупація ЧАЕС

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Перетнувши кордон з Білоруссю, саме через ЧАЕС на Київ рухалися елітні та модернізовані частини армії РФ, яким відводилася ключова роль у бліцкризі та захопленні столиці.

Хоча план окупантів здебільшого провалився, протягом 39 днів, з 24 лютого до 31 березня 2022 року, ЧАЕС перебувала під контролем російських військ, слугуючи їм однією з баз на півночі України. Цей період ознаменувався численними небезпечними для станції подіями, адже окупанти протягом 24 днів блокували ротацію персоналу, який має змінюватися щодоби. Злочинні дії росіян на ЧАЕС створили серйозну загрозу безпеці станції.

31 березня 2022 року російські війська, відступаючи з ЧАЕС, забрали в полон майже 170 людей, в тому числі українських нацгвардійців, які охороняли станцію. Крім того, окупанти не гребували мародерством, розграбувавши ЧАЕС перед своїм відходом.

Звільнення Чорнобильської АЕС стало важливою перемогою України, адже воно убезпечило світ від потенційної катастрофи, яку могли б спричинити дії окупантів.

Докладніше про трагедію на ЧАЕС, як радянська влада намагалася приховати інформацію про неї та що відбувалося на станції після вторгнення російських військ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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