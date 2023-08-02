UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керування дронами і не тільки. МОН оновить шкільну дисципліну "Захист України"

Фото: Глава МОН України Оксен Лісовий (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Шкільну дисципліну "Захист України" планують оновити та актуалізувати. Предмет має бути корисним і цікавим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

"Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет - корисним та цікавим", - йдеться у заяві.

На що є запит

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит.

Пілотний проект

"Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни - реалізовуватимемо у школах з різних областей", - сказав міністр.

За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.

"Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - пояснив Лісовий.

Навчальний рік під час війни

Нещодавно у Міністерстві освіти дали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023-2024 роках. А також щодо формату навчання.

Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

Школярів у Київській області готують до виходу на навчання офлайн. Для цього проводять відповідні безпекові заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіносвітишколаВійна в Україні