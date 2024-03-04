Керували авіаударами по будинках під час боїв за Київ. Генерали РФ отримали підозру

"Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох російських високопосадовців, які причетні до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, СБУ вже задокументувала воєнні злочини:

генерал-полковника Олександра Чайка - командувача Східного військового округу ЗС Росії;

- командувача Східного військового округу ЗС Росії; генерал-лейтенанта Володимира Кравченка - командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони ЗС РФ.

Що відомо про генералів?

Під час повномасштабного вторгнення Росії фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка Київської області.

За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі населеного пункту.

Для виконання ворожого завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії РФ.

"Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі Бородянки. Унаслідок повітряної атаки рашисти зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема - малолітньої дівчинки", - розповіли в СБУ.

Крім того частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти.

У ході слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом російським генералам про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Підозри російським генералам в Україні

Нещодавно СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він віддав наказ військам РФ вторгнутися в регіон із Криму.

Також правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам у причетності до обстрілу Херсона 3 травня. Унаслідок тієї атаки окупантів загинули 24 людини.