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Керує комп'ютером силою думки: компанія Neuralink розповіла про успіхи першого пацієнта

Фото: засновник компанії Neuralink Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск розповів про успіхи першого пацієнта. Він здатний керувати комп'ютерною мишею за допомогою своїх думок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прогрес гарний, і пацієнт, схоже, повністю одужав, без будь-яких побічних ефектів, про які нам відомо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи", - сказав Маск на заході Spaces на платформі соціальних мереж X.

Тепер компанія планує домогтися від пацієнта якнайбільшої кількості натискань кнопок миші.

Компанія Neuralink

На початку грудня стартап Ілона Маска анонсував перше імплантацію чіпа в мозок людини.

26 грудня компанія отримала дозвіл на тестування нейрочіпів на людях.

Раніше ми писали, що компанія вперше вживила чіп у мозок людини. За допомогою такого чіпа, за словами Маска, комп'ютери та смартфони можна використовувати без допомоги рук.

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Илон Маск