Кернес не задекларировал миллионные активы своей жены

Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Жена Кернеса владеет квартирой стоимостью 25 млн гривен

Мэр Харькова Геннадий Кернес ни разу не задекларировал гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы. Она последние годы владела автопарком автомобилей: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8 и недвижимостью, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование "Bihus.info".

Сам Кернес декларирует только аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер. С 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, рыночная стоимость которой примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов - в Харькове. Рыночная стоимость - более 300 тысяч долларов.

Журналисты расследовали, что в 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах. Цена за неделю проживания составляет около полумиллиона гривен. В 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island.

Почти каждый год семья Кернеса отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии. Журналисты нашли место расположения отеля благодаря деталям, которые попали на снимок.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финэкс-капитал" в размере 60 миллионов гривен. "Финэкс" - компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее учредителем значится Игорь Когут, - бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

В портфеле "Финэкса" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДСК-Уровень" за последние 3 года получила заказов из бюджета почти на 200 миллионов гривен.

А ООО "ФК Платежный центр" - монополист по установке и обслуживанию терминалов для оплаты электронных билетов, приносит 52 млн гривен прибыли в год. Отмечается, что после того, как харьковские журналисты начали писать о связи "Платежного центра" с "Финэксом", компанию переписали на других людей.

Также сообщается, что бюджетные подряды получают ряд компаний людей из ближайшего бизнес-окружения Кернеса. Это такие компании, как "Интернет+" главы Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова, ООО "Диана", которая владеет рынками, сына Кернеса Даниила Привалова и другие.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) внесло предписание мэру Харькова Геннадию Кернесу.