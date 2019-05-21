Кернес не задекларував мільйонні активи своєї дружини

Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Дружина Кернеса володіє квартирою, вартістю 25 млн гривень

Мер Харкова Геннадій Кернес жодного разу не задекларував цивільну дружину Оксану Гайсинську та записані на неї активи. Вона останні роки володіла автопарком автомобілів: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8 та нерухомістю, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування "Bihus.info".

Сам Кернес декларує лише оренду кімнати в будинку пенсіонера та готельний номер. З 2015 року Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів поруч з урядовим кварталом Києва, ринкова вартість якої приблизно 25 мільйонів гривень. Ще дві квартири Гайсинської загальною площею 300 квадратів - у Харкові. Ринкова вартість - більше 300 тисяч доларів.

Журналісти розслідували, що у 2014 році Гайсинська разом зі своїм сином Родіоном Гайсинським відпочивали в готелі Anantara kihavah на Мальдівах. Ціна за тиждень проживання складає приблизно півмільйона гривень. У 2015 році Гайсинська відпочивала на Сейшельских островах у готелі Fregate Private Island.

Майже кожен рік родина Кернеса відпочиває у п’ятизірковому готелі Palace Merano в Італії. Журналісти знайшли місце розташування готелю завдяки деталям, які потрапили на світлину.

Крім того, Кернес з 2015 року отримав прибуток від задекларованої ним компанії "Фінекс-капітал" у розмірі 60 мільйонів гривень. "Фінекс" - компанія з управління активами, створена ще у 2006 році. Її засновником значиться Ігор Когут, - бізнес партнер сина Геннадія Кернеса Данила Привалова.

У портфелі "Фінексу" декілька компаній, які отримують гроші з міського бюджету. Наприклад, будівельна компанія "ДБК-Уровень" за останні 3 роки отримала замовлень з бюджету майже на 200 мільйонів гривень.

А ТОВ "ФК Платіжний центр" - монополіст зі встановлення та обслуговування терміналів для оплати електронних квитків, приносить 52 млн гривень прибутку на рік. Відзначається, що після того, як харківські журналісти почали писати про зв’язок "Платіжного центру" з "Фінексом", компанію переписали на інших людей.

Також повідомляється, що бюджетні підряди отримують низка компаній людей з найближчого бізнес-оточення Кернеса. Це такі компанії, як "Паркінг+" голови Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Володимира Чумакова, ТОВ "Діана", яка володіє ринками, сина Кернеса Данила Привалова та інші.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис меру Харкова Геннадію Кернесу.